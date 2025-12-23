Спаду российско-китайской торговли нашли объяснение

Объемы торговли России и Китая снизились в силу рыночных причин. Об этом заявил российский посол в КНР Игорь Моргулов. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, в настоящее время происходит естественная корректировка, однако по итогам года две страны с большим запасом преодолеют отметку в 200 миллиардов долларов, которую в свое время задали Москва и Пекин.

Дипломат обратил внимание, что Китай на протяжении 15 лет сохраняет позицию ведущего внешнеторгового партнера России. Что касается РФ, то она в страновом разрезе занимает пятое место в торговом балансе КНР.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что хотя российская и китайская статистики, касающиеся торговли между РФ и КНР, немного отличаются, безусловно можно говорить о том, что речь идет об обороте в 240-250 миллиардов долларов в год. Также глава государства заметил, что товарооборот Китая с Европейским союзом или с США существенно больше, однако в страновом измерении Россия занимает первое место по торговле с КНР среди европейских государств.