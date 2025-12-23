Уровень роста цен в Москве приблизился к цели Банка России

Инфляция в Москве приблизилась к целевому показателю Банка России в 4 процента, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Главного управления регулятора по Центральному федеральному округу.

По итогам ноября показатель достиг 4,56 процента, тогда как в целом по России он составил 6,64 процента.

За месяц цены в Москве выросли на 0,22 процента. Так, продовольствие подорожало на 0,48 процента, а стройматериалы — на 1,17 процента против 0,18 процента по стране. Последнее объясняют более высокими темпами ввода недвижимости в мегаполисе.

Лидерами снижения цен остаются мобильные телефоны, подешевевшие в российской столице на 1,2 процента за месяц и на 18,1 процента за год.

В материалах Центробанка отмечается, что в целом рост цен в ноябре замедлился в 53 из 85 российских регионов.

Годовая инфляция в ноябре замедлилась в 80 регионах РФ. Как сообщалось ранее, ее уровень снизился в России до 6,6 процента с октябрьских 7,7 процента.