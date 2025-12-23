Промышленность Европы оказалась в «глубоком кризисе»

В Европе наблюдается массовое закрытие предприятий, занимающихся переработкой пластика. Это явление охватывает весь Европейский Союз. В качестве ключевых факторов, влияющих на данную ситуацию, выделяют снижение спроса и усиление конкуренции со стороны импортеров из Китая, предлагающих более доступные по цене материалы, сообщает Financial Times.

По данным еврокомиссара по вопросам окружающей среды, только в Нидерландах за последние полтора года прекратили работу 10 перерабатывающих заводов. Чиновница также выразила сомнения в качестве части импортируемого сырья, предположив, что под видом переработанного пластика в Европу может поступать первичный.

Для поддержки отрасли Еврокомиссия готовит ряд мер. Планируется усилить проверки импортного сырья, создать единый общеевропейский рынок отходов и установить четкие стандарты для их химической переработки.

Одной из ключевых инициатив станет введение единого критерия, который позволит юридически переводить переработанный пластик из категории отходов в категорию сырья. Это должно упростить его транспортировку между странами-членами ЕС и стимулировать внутренний рынок вторичных материалов, говорится в статье издания.