Российские морепродукты, как и прежде, попадают на европейские столы, несмотря на попытки Брюсселя избавиться от этого импорта. Об этом сообщил Euractiv.

По его данным, хотя страны Прибалтики, Финляндия и Швеция хотят ужесточить ограничения на ввоз рыбы из России, другие констатируют, что блок все еще слишком сильно зависит от таких поставок. Так, в 2024 году, уже после введения многих антироссийских санкций, ЕС закупил российской рыбы на 709 миллионов евро. Большая часть этой продукции отправилась ​​в Нидерланды, Германию, Францию ​​и Польшу.

Кроме того, обходиться без российской трески оказалась не готова Португалия, которая входит в тройку крупнейших европейских импортеров российской рыбы. Однако повышенные (около 12 процентов) пошлины на эту продукцию сильно бьют по карману португальских потребителей. Даже Польша, которая считается одним из самых категоричных сторонников противостояния с Москвой, недавно призвала Брюссель ввести повышенные пошлины на многие российские товары. Однако в соответствующем списке не оказалось рыбы, от импорта которой сильно зависят польские переработчики.

«Мы почти на 100 процентов зависимы от импорта. Физической, практической возможности получить это сырье внутри ЕС нет», — констатировал один из членов польской ассоциации переработчиков Сильвестр Шиманик.

За 11 месяцев 2025 года Россия купила у Чили рыбы на 327 миллионов долларов, или на 40 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.