Найдены новые маршруты поставки нефти после атаки ВСУ на КТК
Оператор магистральных нефтепроводов Казахстана «Казтрансойл» согласовал новые маршруты поставки нефти вскоре после повреждения Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) силами Вооруженных сил Украины (ВСУ). О найденных новых направлениях отгрузок сырья со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана сообщает РИА Новости.
Минэнерго задействует все возможные варианты транспортировки нефти после того, как в конце ноября один из трех выносных причалов нефтетерминала получил значительные повреждения и вышел из строя в результате атаки украинских беспилотных катеров. «Казтрансойл» пришлось переориентировать часть экспортных потоков на Самару, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а также частично в Китай.
Нефтедобыча Казахстана из-за атак ВСУ потеряла 480 тысяч тонн сырья. Однако отказываться от КТК в республике не намерены, так как равноценной альтернативы этому маршруту не существует.
«Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон. Главная задача ведомства на данном этапе — сохранение суточных объемов добычи на месторождениях и минимизация экономических рисков. Работа министерства сфокусирована на производственных и логистических процессах: обеспечении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны», — отметили в Минэнерго.
Через КТК проходит более 80 процентов казахстанского экспорта нефти. Одной из альтернатив поставкам через КТК и Актау остается прокачка в Усть-Лугу в Ленинградской области на берегу Балтийского моря. Этот маршрут дороже, а стабильность поставок зависит от пропускных способностей «Транснефти».