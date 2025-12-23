Страна БРИКС оборвала экспорт газа из-за непредвиденных обстоятельств

Ирак остался без иранского газа. Об этом заявил представитель иракского министерства электроэнергетики Ирака Ахмед Мусса. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, из Тегерана пришла телеграмма, в которой сказано, что Иран вынужден полностью прекратить поставки газа в связи с непредвиденными обстоятельствами. Как следствие, Ирак потерял от 4 до 4,5 мегаватт электроэнергии. В итоге ему пришлось переключиться на местные альтернативные виды топлива для того, чтобы обеспечить работу электростанций.

В начале ноября сообщалось, что турецкие нефтеперерабатывающие заводы в поисках альтернативы российской нефти нарастили ее закупки у Ирака и Казахстана. Причиной такого разворота стали западные санкции против РФ.

В 2024 году товарооборот России с Ираном вырос на 13 процентов. В 2025 году удалось прибавить еще восемь процентов. Москва и Тегеран также обсуждают возможность сотрудничества в области газа и электроэнергии.