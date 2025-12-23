Раскрыто влияние пошлин Трампа на рождественские подарки

Менее половины американцев планируют из-за пошлин сократить количество подарков своим близким на Рождество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, которое в QuestionPro провели для компании LendingTree.

О том, что пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в 2025 году, заставили их снизить траты на подарки, сказали 45 процентов опрошенных. Еще 55 процентов американцев ответили отрицательно: они не изменили подход к рождественским презентам из-за повышения тарифов, и планируют порадовать близких так же, как год назад.

Опрос проводился с 10 по 15 декабря, в исследовании приняли участие 2032 жителя Соединенных Штатов.

Ранее Трамп принял решение об отмене 40-процентных пошлин на некоторые товары из Аргентины, Эквадора, Гватемалы и Сальвадора. Затем мера распространилась и на страны БРИКС: президент США в ноябре поручил отменить повышенные тарифы для кофе, говядины и фруктов. Влияние оказало недовольство населения. Особенно большая волна возмущений, по словам инсайдеров, поднялась после удорожания кофе в самих Штатах.