Резкому подорожанию одного металла нашли объяснение

С начала 2025 года медь подорожала на 35-37 процентов на фоне увеличившегося спроса промышленности и ужесточения тарифной политики со стороны США. Объяснение резкому росту стоимости металла нашел аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам эксперта, подорожание на рынке ускорилось после того, как трехмесячные фьючерсы на LME впервые поднялись выше 12 тысяч долларов за тонну меди. В 2025-м металл дорожал самыми быстрыми со времен посткризисного 2009 года темпами. Поддержка этому процессу идет сразу с двух сторон — цены поддерживает высокий спрос и риски сокращения предложения на фоне перебоев добычи и сбоев в поставках сырья.

«Медь часто называют индикатором мировой экономики, потому что она нужна почти везде. Это стройка и жилье, кабель и электросети, трансформаторы и генерация, промышленное оборудование, электроника и связь, транспорт, включая электромобили, а также возобновляемая энергетика и инфраструктура для дата-центров. Когда инвестиции в инфраструктуру и промышленность ускоряются, медь обычно реагирует одной из первых, поэтому за ней следят как за барометром цикла», — пояснил Чернов.

Сейчас стоимость металла разгоняет тарифная неопределенность вокруг США. Опасения пошлин меняют торговые потоки и стимулируют закупки впрок, из-за чего усиливается дефицит. В ближайший год цены на медь сохранятся высокими — в пределах 11–13,5 тысячи долларов за тонну. Потенциал для дальнейшего подорожания сохранится, если тарифы сохранятся, а перебои с добычей и спрос останутся прежними.

В начале декабря 2025 года биржевые котировки меди достигли исторического максимума на фоне ожидаемого укрепления внутреннего спроса в Китае. Наблюдаемый на глобальном рынке дефицит меди продолжит подталкивать цены вверх, полагают аналитики. Стабилизации ситуации не способствуют в том числе «панические покупки» цветного металла, констатировали они.