Польская экономика не досчиталась серьезных сумм из-за санкций Европейского союза против России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Оказалось, что с момента введения данных рестрикций, Польша потеряла больше 70 процентов экспорта, шедшего в Россию. Так, за девять месяцев 2025 года поляки экспортировали в РФ товаров и услуг на 1,9 миллиарда евро, хотя в аналогичный период 2021 года речь шла о 6,5 миллиардах. Это означает, что экспорт упал на 71,2 процента.

Сжались и ежемесячные доходы от торговли с Россией. Если четыре года назад экспорт в среднем приносил польским компаниям 652,9 миллиона евро в месяц, то в 2025 году поступления снизились более чем втрое, до 188,2 миллиона.

Ранее сообщалось, что польские сельхозпроизводители собрались протестовать против сделки Европейского союза и Меркосур. Фермеры видят в соответствующем соглашении прямую угрозу для польского сельского хозяйства, продовольственной безопасности и будущего фермерских хозяйств.