Европейской стране грозят антирекорд рождаемости и невыплата пенсий

Европейской стране грозит антирекорд рождаемости и невыплата пенсий

Эстония в 2025 году столкнулась с глубоким демографическим кризисом. По данным статистики за одиннадцать месяцев года в стране родилось всего 8,4 тысячи детей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Этот показатель также на 4% ниже уровня 2010 года, сообщает издание ERR.

Эксперты прогнозируют, что текущий год может установить абсолютный антирекорд по рождаемости за всю историю наблюдений. По словам социолога Тартуского университета Маре Айнсаар, ситуация усугубляется демографической ямой 1990-х годов, когда рождаемость уже была крайне низкой.

Основной причиной тенденции аналитики называют экономические факторы: молодые семьи сознательно откладывают рождение детей или ограничиваются одним ребенком, чтобы сохранить приемлемый уровень личного благосостояния. Но последствия низкой рождаемости выходят далеко за рамки частных решений. В долгосрочной перспективе это грозит острой нехваткой рабочей силы, что, в свою очередь, может подорвать устойчивость пенсионной системы и привести к проблемам с выплатами пенсий. Для стабилизации ситуации, по оценкам специалистов, стране необходимо ежегодно рожать не менее 13 тысяч детей.

Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла подчеркивает, что ключом к решению проблемы является предсказуемость и стабильность жизни, которые должно обеспечить государство.

При этом значительный вклад может внести и частный сектор — через создание гибких рабочих мест, услуг по уходу за детьми и формирование в целом более дружелюбной к семьям с детьми среды. Без комплексных мер страна рискует столкнуться с серьезными социально-экономическими вызовами в ближайшие десятилетия.