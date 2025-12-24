США в ООН объявили финансовую блокаду руководству Венесуэлы

США заявили в ООН о намерении лишить правительство Николаса Мадуро в Венесуэле доступа к финансовым ресурсам, обвинив его якобы в поддержке наркокартелей.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Посол США в ООН Майк Уолц в ходе выступления на заседании Совета Безопасности подчеркнул, что Вашингтон будет обеспечивать соблюдение санкций в «максимальном объёме».

Основной целью является полная изоляция венесуэльской экономики от международных финансовых рынков. По мнению американской стороны, доходы от продажи нефти используются не для государственных нужд, а для функционирования наркотеррористической группировки «Картель де лос Солес», в руководство которой Белый дом включает самого Мадуро.

США планируют использовать статус «иностранной террористической организации» для заморозки любых связанных со структурами Мадуро счетов в иностранных банках.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя назвал актом агрессии морскую блокаду Венесуэлы со стороны США.