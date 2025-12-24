Таможенники в Европе отказываются пропускать посылки из России

Европейские таможенники не пускают новогодние посылки из РФ под предлогом того, что «российские товары — это роскошь». Проблемы массово возникают на границе с Германией и Австрией, пишет Life, ссылаясь Telegram-канал SHOT.

Так, одна из собеседниц канала отправила из Москвы за границу елочную игрушку в виде машинки. Она несколько недель пролежала в Австрии, а затем ее вернули в Россию с наклейкой о запрете ввоза.

Также от отправителей начали требовать документы на все товары в посылках. Чек нужен даже к сладостям, пишет СМИ.

«Европейцы хорошо так зарабатывают на запретных подарочках из РФ. С каждого отправления ввели поборы — от 18 евро и более», — говорится в посте.

При этом если посылка не прошла таможню, возврат суммы сбора не полагается, утверждают журналисты.

