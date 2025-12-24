В стране ЕС зарегистрировали рекордный с начала века уровень безработицы

В Финляндии безработица достигла рекордного с начала XXI века уровня. Он составил 10,6%, сообщили в торгово-промышленной палате европейской страны.

Там уточнили, что согласно данным статцентра, число безработных в республике в ноябре 2025 года составило 276 тыс. человек. Это сразу на 50 тыс. больше, чем в ноябре прошлого года. К слову, год назад уровень безработицы в Финляндии составлял 8,9%.

Представитель торгово-промышленной палаты Финляндии Юкка Аппелкист отметил, что безработица в стране достигла «более высокого уровня, чем когда-либо в 2000-е годы». В то же время ведущий экономист Федерации предпринимателей страны Петри Малинен назвал безработицу в Финляндии «порочным кругом», которая подрывает доверие потребителя и отражается на уровне занятости населения.

