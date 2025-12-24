Российская экономика в последние годы развернулась на Восток, в данный момент около 87% торговли идет с незападными странами. Об этом заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук в интервью телеканалу «Россия 24».

Всего лишь 5-6 лет назад, по словам вице-премьера, этот показатель был в районе 40%.

Оверчук считает, что это свидетельствует об адаптации и переориентации бизнеса, транспортной системы, логистики и финансов.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что США в рамках урегулирования украинского конфликта представили европейским государствам предложения по возвращению Российской Федерации в мировую экономику и восстановлению поставок энергоресурсов из РФ в Западную Европу. Соединенные Штаты также изложили Европе «планы по использованию американскими финансовыми компаниями около $200 млрд замороженных активов России для реализации проектов на Украине». Вашингтон предложил задействовать их в том числе «для нового масштабного дата-центра», за энергоснабжение которого будет отвечать Запорожская атомная электростанция.