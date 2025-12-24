Вывоз зерна из России ограничили квотами

Правительство установило квоту на вывоз зерна из России за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В первой половине 2026-го квота на вывоз за пределы ЕАЭС пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы в совокупности составит 20 миллионов тонн, а на вывоз ржи — ноль тонн. Квоты будут действовать с 15 февраля по 30 июня.

«Принятое решение позволит поддержать баланс между внутренним рынком зерновых и поставками за пределы страны. При принятии решения учитывались прогнозные показатели производства и потребления зерна в России», — пояснили в правительстве.

Ограничения не затронут вывоз зерна для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.

Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, по итогам 2025 года суммарные объемы вывоза российского зерновых агрокультур составят порядка 53-55 миллионов тонн. Результат будет соответствовать средним значениям за последние пять лет. На объемы зернового экспорта во многом повлияла неблагоприятная ценовая конъюнктура — если мировые цены на зерно были бы выше, отечественные аграрии смогли бы отправить за рубеж больше продукции.