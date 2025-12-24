Протесты и митинги: в ЕС началась паника из-за одного решения

Расширение зоны свободной торговли с Латинской Америкой вызывает опасения у европейских аграриев и приводит к протестам. Фермеры, недовольные новыми условиями, устраивают массовые демонстрации, блокируют дороги и вступают в конфликты с полицией. Эти акции протеста вынудили Европейский Союз отложить подписание соглашения, пишет РИА Новости.

Фермеры опасаются конкуренции с дешевым импортом из стран с менее строгими стандартами. Вступление Украины в ЕС также вызывает беспокойство из-за конкуренции на рынке сельхозпродукции. Украина, обладая плодородными землями, может демпинговать цены на зерно, подсолнечник и рапс. Это приведет к банкротству тысяч фермеров и снижению доходов ЕС, считают эксперты.

Как отмечается, чтобы защитить европейских производителей, возможно, будут введены квоты и пошлины, что нарушает принципы единого рынка. Принятие Украины в ЕС потребует перераспределения бюджетных ресурсов ЕС, включая фонд сплочения.

Дополнительные угрозы связаны с миграцией, усилением социальной напряженности и увеличением уровня преступности. Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что интеграция Украины должна происходить на основе реальных достижений, а не благодаря уступкам.