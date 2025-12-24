Подсчитаны выплаты Украины по долгам в 2026–2028 гг.

Выплаты Украины по долгам в 2026–2028 годах в среднем будут составлять 1,19 трлн гривен (примерно 28,2 млрд долларов) в год, что эквивалентно около 10,4% прогнозируемого ВВП страны, сообщили СМИ.

Как пишет «Экономическая правда», согласно утвержденной украинским правительством долговой стратегии на следующие три года, в 2026 году Украина потратит на обслуживание и погашение долгов 1,17 трлн гривен (27,7 млрд долларов), в 2027 – 1,26 трлн гривен (29,8 млрд долларов), а в 2028 году эта сумма достигнет 1,29 трлн гривен (30,5 млрд долларов), передает ТАСС.

Отмечается, что доля расходов на выплаты по долгам к ВВП будет постепенно снижаться: в 2026 году страна направит на их погашение 11,3% ВВП, в 2027 – 10,5%, а в 2028 – 9,5%.

Большая часть суммы госдолга приходится на выплаты внешним кредиторам, говорится в материале.

Ранее бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что сумма долга на одного жителя Украины превысила 8 тыс. долларов, что соответствует дефолту в мирное время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государственный долг Украины достиг более 191 млрд долларов к сентябрю текущего года. Его объем превысил 100% ВВП страны.

Украине в декабре необходимо провести ежегодный платеж Международному валютному фонду на сумму свыше 171 млн долларов.