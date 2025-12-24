Одна страна стала использовать «зомби-танкеры» для обхода санкций США

Венесуэла стала маскировать суда «теневого флота» под списанные и разобранные танкеры, чтобы поддерживать свою нефтяную промышленность в обход санкций США. Об использовании «зомби-танкеров» сообщает Bloomberg.

Как отмечают в аналитической компании Kpler, с начала года Каракас отгружал почти 900 тысяч баррелей в день.

«Венесуэла весьма эффективно скрывает происхождение и владельцев нефти, а значит, уклоняется от финансового и торгового контроля, — заявил старший аналитик по рискам и соблюдению нормативных требований в Kpler Димитрис Ампатцидис.

По словам аналитика Starboard Maritime Intelligence Марка Дугласа, несмотря на то, что США ввели санкции в отношении множества судов и организаций Венесуэлы, остановить экспорт нефти не удалось. Сейчас Каракас использует порядка 400 судов теневого флота, которые скрывают свое местоположение или выдают себя за другие, зачастую разобранные, суда. Обычные танкеры теневого флота Венесуэлы, как правило, принадлежат другим странам, поскольку Каракас не в состоянии финансировать собственную флотилию и не может полагаться на существующий флот, который слишком мал и устарел, отмечают в Bloomberg.

Силы США уже захватили несколько экспортирующих нефть танкеров у берегов Венесуэлы. Как заявил лидер страны, Штаты собираются оставить себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры и нефть с них. Ее можно будет продать или добавить к стратегическим резервам.