Bloomberg назвал российский рубль самой сильной валютой 2025 года

С начала этого года российский рубль укрепился на 45 процентов, показав лучшую годовую динамику с 1994 года. По оценкам агентства Bloomberg, российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив по этому показателю только драгоценным металлам.

По мнению аналитиков агентства, главным фактором укрепления рубля стало резкое падение спроса на иностранную валюту на внутреннем российском рынке. Кроме того, жесткая денежно-кредитная политика отечественного Центробанка и высокая ключевая ставка повысили привлекательность рублевых активов для населения.

Не последнюю роль в укреплении рубля сыграли и действия Банка России по продаже иностранной валюты из Фонда национального благосостояния. При этом крепким рубль остается, несмотря на снижение цен на нефть и новые санкции со стороны США и Европы.

Bloomberg подчеркивает, что по своей спотовой доходности в текущем году рубль уступил только платине, серебру, палладию и золоту.