Что будет с курсом рубля в 2026 году

Рубль подошел к концу года в хорошей форме - на данный момент доллар стоит меньше 80 руб. (да, сейчас это уже считается крепким курсом). Таким образом, по сравнению с трехзначным курсом доллара в первые дни января российская валюта укрепилась более чем на 20%. Такая динамика резко контрастирует с прогнозами и ожиданиями от рубля на 2025 год - буквально все вокруг предсказывали плавное ослабление ближе к 90, а то и обратно к январским 100 руб. за долл. Этого не случилось. Сейчас аналитики считают, что в 2026 году плавное ослабление рубля все же состоится, но трехзначный курс обещают, только если сработает целая россыпь негативных факторов.

Почему ожидания по "слабому рублю" в этом году не оправдались? Довольно большую роль в этом сыграла геополитика: стремительное укрепление курса началось еще в феврале, с момента потепления отношений между Россией и США. Как итог, начались переговоры по урегулированию украинского конфликта.

"Улучшение геополитической обстановки, вероятно, повысило чувствительность предложения валюты экспортерами к процентным ставкам", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Второй крайне важный момент - сохраняющаяся высокая ключевая ставка. Конечно, Банк России снизил ее с рекордных 21% до нынешних 16% годовых. Тем не менее нынешний ее уровень все равно высок и сохраняет привлекательность сбережений в рублях у людей и компаний.

"Немаловажную роль в сильной позиции рубля играют сокращение внешнего долга России и закрытые зарубежные рынки капитала, что приводит к значительному снижению оттока валюты из страны", - добавляет глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Судя по всему, в ближайшее время все указанные факторы никуда не денутся. Поэтому, например, в январе тектонических сдвигов курса ожидать не стоит.

"Поскольку валютный рынок стал узким, то, пока ставки в экономике остаются высокими и привлекательность рублевых активов балансирует со сдержанной кредитной и потребительской активностью, рубль будет сохранять умеренную устойчивость", - считает Пырьева.

Ващелюк в базовом сценарии ожидает, что в январе 2026 года курс доллара останется вблизи уровня 80 руб. за долл. (в диапазоне 78-82 руб.).

"Ослабление рубля возможно, если импорт и отток капитала активизируются или экспортеры уменьшат продажи иностранной валюты. Если же импорт и отток капитала продолжат снижаться, а предложение валюты от экспортеров не сократится, не исключено и дополнительное укрепление рубля", - считает аналитик.

Но если оценивать вероятный курс в перспективе всего года, то расклады уже гораздо шире.

"Основные факторы, которые определят динамику рубля в 2026 году, - это снижение продаж валюты Банком России вне бюджетного правила и динамика цен на российскую нефть. Снижение продаж валюты вне бюджетного правила составит около 1,6 трлн руб., то есть примерно 20 млрд долл. по текущему обменному курсу. Если цены на российскую нефть останутся на уровне ноября 2025 года надолго, то предложение валюты снизится еще примерно на 10 млрд долл. с учетом роста ее продаж в рамках бюджетного правила", - рассказывает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.

Итого, по оценке эксперта, средний обменный курс рубля в 2026 году составит около 88-92 руб. за долл. при условии, что цена на российскую нефть будет около 45-48 долл. за баррель. Более низкие цены на нефть приведут к дополнительному ослаблению рубля относительно такого прогноза, уточняет Латыпов.

"В перспективе 2026 года мы ожидаем умеренного ослабления рубля. Основными для завершения цикла укрепления станут несколько наиболее значимых факторов. Прежде всего это планомерное смягчение денежно-кредитной политики Банка России и последующее снижение привлекательности рублевых активов, что приведет к активизации потребительского спроса и восстановления импорта, а значит, спроса на валюту. Слабая динамика цен на нефть сужает экспортные притоки валюты в страну, что в сочетании со снижением ключевой ставки будет отражаться в сокращении объема продаж экспортной выручки. То есть сам объем выручки уменьшится, а также будут снижаться дополнительные объемы предложения валюты на рынке за счет отсутствия требования об обязательной продаже валютной выручки", - ожидает Пырьева.

В зависимости от внешних обстоятельств и геополитического положения эксперт ожидает в 2026 году движение рубля к 90-100 руб. за долл., где нижняя граница диапазона - это сценарий с улучшением в геополитике, которое предполагает достижение мирного соглашения с Украиной, восстановление международных связей и снижение давления на российский экспорт, а также приток зарубежного капитала.