Инфляция опустилась ниже 6%

Годовая инфляция на неделе с 16 по 22 декабря опустилась с 6,08 до 5,98%, следует из экономического обзора Минэкономразвития.

При этом цены на продукты питания выросли за неделю на 0,27%, овощи и фрукты подорожали на 2,28%, а остальные продукты — на 0,09%. В сегменте непродовольственных товаров цены поднялись на 0,16%, услуги — на 0,34%.

Больше всего с начала года подорожали туристические, регулируемые и бытовые услуги (+12,52%) и бензин (+10,83%). Подешевела плодоовощная продукция (-7,51%).

О том, что по итогам года инфляция опустится ниже 6%, ранее говорил Президент РФ Владимир Путин. Изначально Центробанк прогнозировал инфляцию около 7%.