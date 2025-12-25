Рост российского госдолга рекордно ускорился

По итогам 2025 года объем размещений российских государственных облигаций на внутреннем рынке составил 7,2 триллиона рублей, что стало рекордным значением. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась в 1,7 раза, сообщает «Коммерсантъ».

Из них 6,98 триллиона составили рублевые облигации федерального займа (ОФЗ), а оставшаяся сумма пришлась на первый в истории выпуск долговых обязательств в юанях.

В результате план заимствований на 2025 год, в ноябре увеличенный на два триллиона рублей, был перевыполнен на 2,7 процента. В том числе по этой причине последнее размещение ОФЗ в текущем году прошло при низкой активности инвесторов. Спрос на двух аукционах составил только 117,9 миллиарда рублей, а выручка — 78,4 миллиарда.

На фоне ожиданий снижения ключевой ставки Банка России увеличился объем размещений бумаг с постоянным купоном. На флоатеры (ОФЗ с переменным купоном) пришлось 1,6 триллиона рублей против 2,4 триллиона в прошлом году. Программа заимствований на 2026 год предусматривает привлечение 5,5 триллиона рублей, то есть на 21 процент меньше, чем в 2025-м. Из этих средств 1,44 триллиона предполагается направить на погашение нынешних долгов.

Взвешенная стратегия: почему растет госдолг России

Ранее сообщалось, что госдолг России в январе-сентябре 2025 года вырос на 2,9 триллиона рублей, до 31,98 триллиона, то есть более чем на десять процентов.