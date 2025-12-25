Подсчитана доля выгоревших к концу года россиян

В России с выгоранием к концу года столкнулся почти каждый второй работающий гражданин, следует из исследования, проведенного Русской Школой Управления (РШУ). Результаты опроса представители бизнес-школы предоставили «Ленте.ру», уточнив, что всего было опрошено 1089 сотрудников компаний из разных регионов и секторов бизнеса.

О наличии у них симптомов, указывающих на выгорание, рассказали 48 процентов респондентов. Из них сильную усталость, которая не уходит после отдыха, обнаружили у себя 68 процентов опрошенных. Вторую строчку по популярности заняли перенапряжение и стресс (62 процента), третью — раздражительность (55 процентов).

Желание идти на работу по утрам отсутствует у 47 процентов опрошенных, а 43 процента говорят об отсутствии у них энергии и внутреннего подъема. Среди симптомов респонденты также назвали нехватку интереса к рабочим моментам и ощущение себя профнепригодными: внимание на это обратили 36 и 32 процента работников соответственно.

К усталости и выгоранию, помимо большого объема задач, могут приводить плохо выстроенные в компании процессы, прокомментировала данную тенденцию директор РШУ Анастасия Боровская. Повышению рисков способствует, по ее словам, также отсутствие понятных приоритетов и слишком частая модернизация процессов, к которым сотрудники не успевают адаптироваться.

Ранее россиянам рассказали, как влиться в рабочий режим после длинных праздников. Помочь может адаптация и ревизия задач в первый день после выхода на работу. Втягиваться в рабочие будни лучше мягко и спокойно, наладив в первую очередь сбитый за выходные режим сна, и, возможно, питания.