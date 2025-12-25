Новак рассказал о плане на случай изъятия замороженных активов РФ

Россия подготовила план на случай изъятия ее замороженных активов.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Составлен соответствующий план, и он будет реализован, если такие случаи будут возникать", - заявил он в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом ответ России будет достаточно жестким, подчеркнул Новак. Более того, в стране уже принят соответствующий указ Президента, который в случае изъятия замороженных активов позволяет ответить зеркально.