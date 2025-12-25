Новак дал прогноз по годовой инфляции в России

Вице-премьер правительства России Александр Новак заявил, что по итогам 2025 года годовая инфляция в стране может опуститься ниже 6%.

Такой прогноз он озвучил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сейчас, за неделю до Нового года, мы вышли на уровень инфляции год к году порядка 6%. До конца года ожидаем, что даже, может быть, будет менее 6%», — сказал Новак.

Это заявление согласуется с более ранними оценками Центрального банка, который также прогнозировал инфляцию ниже 6% по итогам текущего года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что рост цен в 2025 году будет минимальным за последние пять лет.

Прогнозы правительства и ЦБ указывают на постепенное замедление инфляционных процессов в российской экономике после пиковых значений прошлых лет. Достижение целевого показателя ниже 6% станет важным шагом в рамках борьбы с ростом цен и стабилизации макроэкономической ситуации.

Окончательные официальные данные Росстата по годовой инфляции будут опубликованы в январе 2026 года.