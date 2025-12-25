Путин призвал создать условия для экономической активности россиян

В регионах нужно создать условия для повышения экономической активности жителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба.

Лидер страны принял участие в заседании Государственного Совета, которое было посвящено подготовке кадров для экономики. Он заявил, что у каждого субъекта федерации свои особенности, однако призвал особое внимание в создании условий для роста экономической активности граждан уделять ветеранам специальной военной операции и членам их семей. В ближайшие семь лет необходимо вовлечь в экономику 12,2 миллиона человек, подчеркнул Путин.

Также президент заявил, что безработица в России снизилась до 2,2 процента.

«Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица. Безработица среди граждан до 34 лет так же устойчиво снижается и в 2024 году составила 3,8 процента», — подчеркнул он.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Трепольский предупредил, что острый кадровый голод, охвативший к настоящему времени большинство отраслей российской экономики, вкупе с проблемой старения населения в обозримом будущем ударят с новой силой по относительно бедным российским регионам. Как заявил глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в ближайшие семь лет российским компаниям потребуется привлекать ежегодно порядка 1,7 миллиона новых работников. Это будет необходимо, чтобы компенсировать уход на пенсию 12,2 миллиона пожилых граждан.