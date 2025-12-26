Бензин АИ-95 на бирже за неделю подешевел почти на 5%

Биржевая стоимость бензина по итогам торговой недели снизилась, в то время как стоимость дизельного топлива всех марок за тот же период выросла. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин АИ-92 на сегодняшних торгах снизился в цене на 0,97% - до 52,653 тыс. руб. за тонну и на 0,75% за неделю. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ упала за день на 1,19% - до 58,107 тыс. руб. за тонну (-4,78% за неделю).

Стоимость летнего дизельного топлива прибавила за день 0,78%, до 54,477 тыс. руб. за тонну (+3,8% за неделю). При этом стоимость межсезонного дизеля выросла на сегодняшних торгах на 0,01%, до 53,63 тыс. руб. за тонну (+0,96% за неделю), а цена зимнего дизеля за неделю прибавила 3,11%, увеличившись до 62,275 тыс. руб. за тонну (-0,41% за день).

Топочный мазут подешевел за день на 7,85% - до 11,129 тыс. руб. за тонну, а за неделю - на 14,19%. Цена сжиженных углеводородных газов потеряла на сегодняшних торгах 0,86% - до 18,251 тыс. руб. за тонну, а за неделю прибавила на 0,89%.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщало Минэнерго РФ.

С 1 октября и до конца года действует запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Также до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).