Маск предрек рост ВВП США в два раза

Двузначный рост американской экономики ожидается в ближайшие год-полтора. Об этом самый богатый человек планеты Илон Маск написал в своем микроблоге в принадлежащей ему соцсети X.

© Lenta.ru

«Если прикладной интеллект является показателем экономического роста, а так и должно быть, то трехзначный рост возможен примерно через пять лет», — предрек миллиардер.

Таким образом, к началу следующего десятилетия он допустил увеличение ВВП США более чем в два раза.

Ранее на этой неделе стало известно, что состояние Маска выросло почти до 750 миллиардов долларов после того, как Верховный суд штата Делавэр восстановил его опционы на акции Tesla на 139 миллиардов долларов, которые были аннулированы в 2024 году.

Экономика США в третьем квартале текущего года показала самый быстрый рост за два года, составивший с поправкой на инфляцию 4,3 процента. Госдолг страны тем временем растет на 75 тысяч долларов в секунду.