Bloomberg: Китай вышел в мировые лидеры по экспорту энергоносителей

Китай доминирует в мировой гонке за энергию. Его энергетические мощности достигли рекордных 3,75 тераватта, сообщает агентство Bloomberg.

За последние восемь лет этот показатель увеличился вдвое: мощности Китая уже в три раза больше, чем у США (1,3 тераватта).

В КНР также строят 34 ядерных реактора — это больше, чем у девяти других следующих по списку стран. Еще около 200 реакторов находятся в стадии планирования или разработки.

Для сравнения, в США не строят ни одного крупного коммерческого ядерного реактора.

Согласно данным аналитического центра Ember, до июля США продали в другие страны нефть и газ на 80 млрд долларов, в то время как Китай экспортировал свои зеленые технологии на сумму 120 млрд долларов.

По данным аналитиков, экспорт китайских экологически чистых технологий продолжает расти. В августе 2025 года его объем достиг рекордных 20 млрд долларов.

Китай также строит огромные солнечные электростанции на поверхности водоемов, чтобы не занимать необходимую для сельского хозяйства землю.