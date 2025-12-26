Правительство Украины продлило запрет на ввоз в страну товаров из России до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.

Документ вносит изменения в постановление правительства № 1147 от 30 декабря 2015 года. Оно запрещает ввоз на Украину широкого спектра российских продовольственных и промышленных товаров.

Также украинские власти другим документом продлили действие постановления № 1146 от 2015 года до 31 декабря 2026 года. Оно устанавливает пошлины на импорт российских товаров. Ввоз продукции из РФ на Украину был полностью запрещен в апреле 2022 года.

Ранее ООН осудила Украину за закон, открывающий путь к запрету Украинской православной церкви (УПЦ), указав, что историческая связь с Россией не может быть предлогом для религиозных гонений. Уточняется, что ООН расценивают такую политику Киева как нарушение права на свободу вероисповедания, гарантированного международным правом.