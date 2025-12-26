Турция захотела стать центром поставок газа в Европу

Турция, располагающая инфраструктурой, позволяющей ей импортировать в год до 80 млрд кум. м природного газа, продвигается по пути превращения в центр поставок энергоносителей в Европу.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

"Турция, потребляющая сегодня 60 млрд кубометров газа, располагает инфраструктурой, позволяющей принимать до 80 млрд кубометров газа. Это создает возможности для экспорта и торговли газом, превращая Турцию в важного поставщика для Европы", - приводит высказывания министра газета Sabah.

Байрактар сообщил, что Турция работает над запросом из Румынии по поставкам ей 1 млрд куб. м газа в год.

"В настоящее время мы можем поставлять газ в Сирию и в Нахичевань. <...> Мы экспортируем газ в Европу через Болгарию", - отметил он, назвав Россию надежным поставщиком природного газа в Турцию.

Ранее Байрактар сообщал, что его страна импортирует газ по 14 направлениям, в том числе по газопроводам из России, Азербайджана, Ирана.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции ранее заявляли, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта. Также сообщалось о планах открытия в Стамбуле центра торговли газом, в котором будет действовать свой газовый индекс.