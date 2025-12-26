Двум российским регионам предрекли проблемы с электричеством

В Крыму и Краснодарском крае к 2031 году может возникнуть дефицит электроэнергии до 2 ГВт. Об этом заявил гендиректор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев в пресс-центре «ТАСС Кавказ», передает ТАСС.

Критическая ситуация, по словам Афанасьева, ожидается в юго-западной части Кубани и в Крыму, проблемы могут затронуть и Сочи. Причина — невозможность полноценного ремонта и обслуживания зарубежного энергооборудования из-за санкционных ограничений на сервис и запчасти. К 2031 году установки выработают ресурс, и потребуется новая генерация.

Сейчас проектные институты и заводы работают над созданием российских турбин для замещения мощностей, писали СМИ. Отмечалось, что правительство уже готово утвердить сроки и затраты на строительство новой генерации на юге общей мощностью около 2,2 ГВт, включая новые блоки на Таврической и Ударной ТЭС.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области за один вечер произошли два случая обрыва высоковольтных кабельных линий. Эти аварии привели к перебоям в электроснабжении и освещении.