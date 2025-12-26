Банк России назвал объем продаж валюты на ближайшие полгода

В первом полугодии 2026 года в рамках операций, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), Банк России будет ежедневно продавать иностранную валюту на сумму 4,62 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Такой размер продаж получен исходя из суммы вложения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2025 года, которая составила 540,8 миллиарда рублей.

Совокупный объем продажи или покупки валюты Центробанком меняется раз в месяц. На него, помимо указанной выше суммы, влияет определяемый Минфином размер продажи или покупки валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, связанному с доходами от продажи нефти и газа.

Раз в месяц финансовое ведомство оценивает величину нефтегазовых доходов федерального бюджета и дает прогноз на следующий период. Если размер полученных средств ниже базового, то валюта продается, а если выше — покупается, чтобы компенсировать дефицит или, напротив, сохранить избыток доходов.

В период с 12 по 15 января Минфин направит на продажу 5,6 миллиарда рублей в день, поэтому совокупная продажа ЦБ в эти дни составит 10,22 миллиарда.

По итогам декабря ведомство ожидает резкого падения нефтегазовых доходов. Предполагается, что они окажутся на 137,6 миллиарда рублей ниже базового уровня. В первой половине месяца стало известно, что на фоне санкций США скидки на российскую нефть достигли исторического максимума.