Решетников назвал главный итог года для российской экономики

В 2025 году российская экономика сохранила свою устойчивость, инфляция упала ниже 6%, а курс рубля оказался крепче, чем изначально ожидалось, отметил в эксклюзивном интервью RT глава Минэкономразвития России Максим Решетников, подводя итоги года.

«Стоит подчеркнуть главное: российская экономика сохранила свою устойчивость. У нас положительные темпы роста, снижающаяся инфляция, стабильная бюджетная ситуация, низкий уровень государственного долга и крепкий рубль», — подчеркнул Решетников.

Он добавил, что финансовая система демонстрирует свою способность кредитовать и поддерживать развитие страны.

При этом за год ни один из крупных инвестиционных проектов не был приостановлен, и все они реализуются.

«Глядя на многие направления, можно сказать, что это действительно был хороший, продуктивный и созидательный год», — заключил глава Минэкономразвития.

Ранее Bloomberg писало, что российский рубль за последние 12 месяцев показал самое сильное укрепление с 1994 года, обогнав в 2025 году основные мировые валюты по динамике к доллару.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства отметил, что в стране фиксируется снижение инфляции.

Полное интервью с Решетниковым — на сайте RT.