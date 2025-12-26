Названы плюсы и минусы укрепления рубля

Это поспособствовало снижению цен на импортные товары и бытовую технику, но не на автомобили.

Кроме того, экспортёры понесли «триллионные потери», рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко.

«Bloomberg делает оценки по укреплению российской валюты на основе очень простой математики. Это действительно одна из самых укрепившихся валют в этом году, что стало для рынка неожиданностью. Хорошая это ситуация или плохая — это уже вопрос микроэкономический. Понятно, что на импортные товары и бытовую технику это снижает цены и помогает снизить инфляцию. С другой стороны, снизить цены на автомобили это не помогло ввиду утильсбора, и одновременно триллионные потери понесли экспортёры. У нас новая валютная модель».

Ранее экономист Коган назвал «комфортный» для российской экономики курс доллара. Он должен быть на уровне 90-95 рублей. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.