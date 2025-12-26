Банк России презентовал обновленную купюру 1000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Символы для оформления оборотной стороны были отобраны в ходе онлайн-голосования, которое проходило в конце 2024 года на сайте ЦБ. В нем приняли участие почти 700 тысяч человек.

Наибольшее количество голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост через Волгу, памятник Салавату Юлаеву и главный корпус Казанского федерального университета.

© Банк России

Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода была представлена в 2023 году. Оборотная сторона дорабатывалась, поскольку сначала на ней было изображение здания православного храма в Казанском Кремле без креста, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. По этой причине Банк России организовал народное онлайн-голосование.

Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

Обновление дизайна купюры номиналом 1000 рублей стало четвертым с момента ее первого выпуска в марте 1992 года и седьмым, если считать технические изменения ради усиления защиты от подделок.