Банк России отказался от идеи перехода на полимерные банкноты

Банк России не планирует вводить в массовое обращение полимерные банкноты, считая их менее защищенными по сравнению с традиционными бумажными купюрами. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

По его словам, российские банкноты крупных номиналов обладают высокой устойчивостью к внешним воздействиям, поэтому необходимости переходить на полимерные деньги нет. В ЦБ также указали, что особенности технологии производства делают такие купюры более уязвимыми с точки зрения защиты от подделок.

При этом Белов напомнил, что в России уже выпускались полимерные банкноты, однако они имели памятный характер, были приурочены к отдельным событиям и выходили ограниченным тиражом.

26 декабря Банк России представил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне купюры изображена Никольская башня Нижегородского кремля. Оборотную сторону оформили изображениями Саратовского автомобильного моста, судна на подводных крыльях Метеор-120Р и Дворца земледельцев в Казани.