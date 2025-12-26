Минфин дал прогноз по динамике курса рубля в 2026 году

Резких изменений курса рубля в 2026 году не ожидается. Спрос на валюту как на защитный актив сейчас практически отсутствует, а укрепление рубля было связано с высокими ставками по депозитам.

Об этом сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью Радио РБК.