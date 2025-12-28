ЦБ защитил от подделок обновленную банкноту 1000 рублей

Банк России презентовал обновленную банкноту номиналом 1000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, поэтому оформлена узнаваемыми символами региона. Как и прежде, тысячерублевка выполнена в бирюзовой цветовой гамме, но ее дизайн был полностью переработан. Теперь банкнота лучше защищена от фальшивомонетчиков.

"Банкноты должны проходить модернизацию с определенной периодичностью. Не только для того, чтобы они выглядели красиво и современно, но и для того, чтобы повысить их уровень защиты от подделок. Несмотря на то что по статистике подделок становится все меньше и меньше, мы все равно должны быть на шаг впереди фальшивомонетчиков. Но невозможно просто изменить защитный комплекс и оставить прежний облик банкноты: новые защитные признаки требуют и новых дизайнерских решений", - заявил курирующий организацию наличного денежного обращения в России зампред ЦБ Сергей Белов.

Символы для оформления оборотной стороны были отобраны в ходе онлайн-голосования, которое проходило в конце 2024 года на сайте ЦБ. В нем приняли участие почти 700 тысяч человек. Наибольшее количество голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях Метеор-120Р, Дворец земледельцев и Саратовский автомобильный мост через Волгу. Их стилизованные изображения в итоге и оказались на оборотной стороне банкноты.

Лицевая сторона с видами Нижнего Новгорода была представлена еще в 2023 году, основное изображение здесь - Никольская башня нижегородского Кремля. Также на этой стороне размещен QR-код. Он ведет на страницу официального сайта Банка России, где есть подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкноты.

Оборотная сторона длительное время дорабатывалась, поскольку сначала на ней было изображено здание православного храма в Казанском Кремле без креста, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. По этой причине Центробанк организовал народное онлайн-голосование, в ходе которого люди выбрали новые символы.

Банкноты номиналом 1000 рублей старого дизайна бессрочно останутся законным средством платежа и будут выводиться из оборота по мере своего естественного износа, сообщил Серей Белов. Обмена на тысячерублевки с новым дизайном не будет, подчеркнул он.

"Мы будем продолжать пользоваться привычными нам банкнотами наравне с новыми. Старые купюры не будут выходить из обращения и будут находиться в платежном обороте до их износа. Ни о каком обмене банкнот речи не идет. Все будет происходит естественным образом и на это уйдут годы", - пообещал зампред ЦБ.

Новые банкноты появятся в обороте ориентировочно в конце 2026 года или в начале 2027 года, хотя банки получат образцы для настройки техники уже в ближайшее время, добавил Сергей Белов.

"Банкноты будут поступать во все регионы РФ равномерно. После того как произойдет адаптация оборудования, банкноты появятся в первую очередь в банках, потом по цепочке - в торгово-сервисных предприятиях и на руках у населения. Со всеми регионами мы будем работать одинаково", - отметил он, отвечая на вопрос "Российской газеты".

Все обновленные банкноты изготовлены отечественными специалистами на столь высоком техническом уровне, что окажутся фальшивомонетчикам не по зубам, дал понять гендиректор "Гознака" Аркадий Трачук. Помимо бумаги особого состава они получили многочисленные защитные признаки. Например, при наклоне банкноты на однотонном поле со словом "Россия" появляются скрытые символы номинала, причем при повороте окраска каждой цифры меняется. Хорошо заметен и другой защитный элемент на лицевой стороне - оптически-переменный со скрытым изображением символа рубля, который виден при наклоне.

В тысячерублевую банкноту встроена металлизированная нить, которая тоже "играет" при наклоне: изображение числа "1000" меняется на аббревиатуру "ЦБРФ". На просвет эта нить имеет вид темной полосы со светлым повторяющимся числом "1000". Для слабовидящих людей предусмотрен повышенный рельеф с текстом "Билет Банка России", рельефные штрихи по краям банкноты и число "1000".

Не забыли и про традиционные защитные элементы: водяные знаки, микротекст и микрографику. Последняя включает изображения зайца, ежа, волка, оленя, кабана, медведя, гармони, эчпочмака и саратовского калача. Но отыскать их на оборотной стороне банкноты можно только вооружившись увеличительным стеклом.

"Тот набор защитных признаков, который сегодня представлен и уже существует, в целом со своей задачей справляется. Ну а новинки, конечно же, будут. Эта работа ведется непрерывно", - заметил Аркадий Трачук.

Особое внимание уделяется машиночитаемым защитным признакам, которые распознаются специализированной техникой, но их в ЦБ и Гознаке публично не раскрывают.

Обновление дизайна купюры номиналом 1000 рублей стало четвертым с момента ее первого выпуска в марте 1992 года и седьмым, если считать технические изменения ради усиления защиты от подделок. Кроме тысячерублевки, новый дизайн с QR-кодом и посвящение одному из федеральных округов имеют банкноты четырех номиналов: 100, 200, 2000 и 5000 рублей. В ближайшие годы Банк России планирует обновить номиналы 500, 50 и 10 рублей. Пятирублевую банкноту, выпуск которой был возобновлен в конце 2022 года для замены металлических монет того же номинала, представители ЦБ в планах на обновление дизайна пока не упоминают.