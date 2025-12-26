Президент Уругвая призывает страну «отучиться» от долларовой «соски»

Президент Уругвая Яманду Орси поддержал курс центрального банка на сокращение зависимости экономики от доллара, фактически объявив кампанию по «отучению» страны от американской валюты. Как пишет Bloomberg, глава Центробанка Гильермо Толоса, назначенный в этом году, готовит пакет мер, направленных на расширение использования уругвайского песо и развитие внутреннего финансового рынка.

© Global look

По замыслу властей, первые шаги будут сделаны уже в следующем году. Они включают повышение требований к капиталу банков по отдельным долларовым кредитам, отмену резервных требований по части депозитов в песо и стимулы для наращивания кредитования в национальной валюте. Также рассматривается возможность обязать компании, указывающие цены в иностранной валюте, параллельно публиковать их в песо. Цель данных реформ — в том, чтобы сделать песо более привлекательным инструментом сбережений и расчетов для бизнеса, домохозяйств и государства, отмечает агентство.

Почему доллар так укоренился

Перед властями Уругвая стоит непростая задача: более двух третей банковских депозитов в стране по-прежнему номинированы в долларах. Привязанность к американской валюте сформировалась во второй половине XX века: в периоды высокой инфляции и резких девальваций. Сегодня банкоматы в стране выдают и песо, и доллары, а крупные покупки — от автомобилей до недвижимости — традиционно оцениваются в американской валюте.

Толоса называет эту привычку пережитком прошлого. Выступая перед бизнесом, он сравнил доллар с «соской-пустышкой», от которой стране пора отказаться: по его словам, сбережения в долларах делают покупательную способность слишком волатильной и по сути превращают инвестирование в валюту в «азартную игру». За последние два десятилетия долларовые текущие счета, по оценке регулятора, потеряли около половины своей покупательной способности.

Дедолларизация как ставка на стабильность

Кампания Уругвая разворачивается на фоне более широкой глобальной дискуссии о будущем доллара, отмечает Bloomberg. Хотя его доминирующее положение в мировой финансовой системе в ближайшие годы вряд ли изменится коренным образом, доля доллара в международных резервах центробанков снизилась примерно с 71% в начале 2000-х до 59% в прошлом году, следует из данных МВФ. В резервах самого Уругвая доля долларовых активов сократилась до 84% в сентябре с 90% в марте, когда Толоса вступил в должность.

Однако успех дедолларизации будет зависеть от способности властей надолго закрепить низкую и стабильную инфляцию. Экономисты указывают, что для этого потребуется снизить целевой уровень инфляции с текущих 4,5% до 3% и удерживать его в течение многих лет. Пока же Уругвай лишь недавно начал выходить из исторически высокой инфляции: жесткая денежно-кредитная политика позволила удерживать рост цен в целевом диапазоне уже более двух лет.

Контраст с Аргентиной

Bloomberg подчеркивает, что курс Уругвая резко контрастирует с политикой соседней Аргентины. Президент Хавьер Милей, напротив, допускает дальнейшую долларизацию экономики: его реформы предусматривают возможность выплаты зарплат в долларах, а в более радикальной перспективе — отказ от песо и закрытие центробанка.