В России признали четырехкратное замедление роста экономики

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года темпы роста российской экономики замедлились более чем в четыре раза в сравнении с показателем за 2024-й и составили один процент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные доклада Министерства экономического развития (Минэка).

© Lenta.ru

Для сравнения, в 2024 году рост ВВП, по оценке Росстата, составил 4,3 процента. Подобная динамика не стала неожиданностью для Минэка. В целом, пояснили в ведомстве, резкое замедление роста национальной экономики соответствует прогнозу социально-экономического развития. Замедление усилилось ближе к концу осени. Так, в ноябре прирост ВВП в годовом выражении составил всего 0,1 процента, хотя в октябре он оценивался в 1,6 процента.

На динамику российского валового продукта все большее влияние оказывают масштабные санкции, введенные западными странами в связи с началом боевых действий на Украине. Проблемы с проведением трансграничных платежей, отказ ряда иностранных банков (в том числе из дружественных стран) в обслуживании операций, трудности с доступом к мировым технологиям и оборудованию, острый кадровый голод, охвативший ключевые отрасли, а также низкая доступность корпоративного кредитования оказывают серьезное давления на отечественные компании, отмечают эксперты.

В сложившихся реалиях, подчеркивают специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), даже снижение ключевой ставки не сможет выправить кризисную ситуацию. В обозримом будущем дополнительной угрозой может стать сочетание низких цен на нефть и излишне крепкого рубля. При таком раскладе вхождение российской экономики в рецессию станет вопросом времени. Модель, основанная на сочетании роста зарплаты, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, больше не работает, констатировали аналитики.