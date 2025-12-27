Япония сделала РФ подарок: пойдет ли Путин навстречу

В Москву с неофициальной миссией прибыл японский парламентарий для обсуждения возобновления сотрудничества вокруг Курил. Об этом пишет китайское издание Baijiahao, расценивая шаг как попытку Токио восстановить отношения с РФ после собственных санкций.

© РИА "ФедералПресс"

«Японский премьер Санаэ Такаити предприняла нестандартный ход в отношении России», – комментируют ситуацию китайские аналитики, передает АБН24.

Член японского парламента Мунэо Судзуки прибыл в российскую столицу для переговоров с представителями МИД и Росрыболовства. Основной темой обсуждения должна стать возможность возобновления совместной хозяйственной деятельности в акватории Курил. В Baijiahao считают, что японский представитель привез с собой «роскошный подарок» для РФ в виде потенциальных экономических преференций.

В Японии назвали условие возобновления сотрудничества с Россией

По мнению наблюдателей из КНР, за этим визитом стоит острая необходимость Токио стабилизировать свою внешнюю политику. Отношения с Москвой после введения Японией антироссийских санкций переживают глубокий застой: Россия свернула переговоры по мирному договору и запретила японский промысел у Курил. Теперь японская сторона, сильно заинтересованная в экономическом сотрудничестве, пытается найти пути к разморозке.

«Такаити придумала хитрую стратегию: отправить кого-нибудь в Россию. Она была уверена, что если подарок будет существенным, Путин пойдет ей навстречу», – пишут журналисты Baijiahao.

Как полагают в Китае, стратегия премьер-министра Такаити заключается в том, чтобы с помощью существенных экономических предложений склонить Россию к диалогу. Однако авторы сомневаются в успехе этой инициативы, указывая на ключевое препятствие – санкционный режим, от которого Москва требует отказаться. Китайские журналисты проводят аналогию: можно постучаться с подарком, но это не гарантирует теплого приема.

Ранее правительство Японии одобрило проект бюджета на 2026 финансовый год в рекордном размере 122,3 триллиона иен, что составляет около 783 миллиардов долларов. Военные расходы страны достигнут исторического максимума – 8,8 триллиона иен, или 56,3 миллиарда долларов.