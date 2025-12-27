В России за год открыли 36 месторождений углеводородов

Более 30 новых месторождений углеводородов открыли в России в 2025 году. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов в интервью ТАСС. В стране было открыто 36 новых месторождений. Как отметил министр, данные по запасам сырья предварительные, точные цифры определят в начале 2026 года, когда они будут поставлены на государственный баланс.

«Прирост запасов по всем категориям по нефти по результатам геологоразведки составляет 666 млн. тонн, по газу - 686 млрд. куб метров», - сообщил Козлов.

Показатели примерно соответствуют цифрам прошлых лет. Ранее в Роснедрах сообщили, что рентабельные доказанные запасы нефти в РФ составляют 13,2 млрд тонн, этого хватит на 25 лет базовой добычи.