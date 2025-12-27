«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы в декабре

Компания «Газпром» заявила о рекордном отборе газа из европейских хранилищ в западные рождественские праздники — 24 и 25 декабря.

© Global look

Как отметили в компании, в целом в ПХГ Европы на 25 декабря — 66,3 млрд куб. м газа, что на 9,9 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня.

«При этом 24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений», — уточняется в заявлении.

Подчёркивается, что, в частности, уровень запасов газа в подземных хранилищах Германии опустился ниже 60%.

«Крайне сложная ситуация в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ — единственное хранилище газа в регионе — опустошено уже более чем наполовину», — добавляется в сообщении.

Ранее послы стран Европейского союза одобрили план по поэтапному отказу от российского газа.

Государственный министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби отметил, что отказ от газа из России может ударить по Европе.