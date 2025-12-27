Эксперты предупредили о продолжающемся повышении цен на память

Мировой рынок оперативной памяти продолжает испытывать давление со стороны растущего спроса и ограниченного предложения, из-за чего в 2026 году ОЗУ продолжит дорожать. Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun Biz.

© Газета.Ru

Так, к концу следующего года стоимость модулей DDR5 может увеличиться еще на 45% в дополнение к росту на 123%, зафиксированному в текущем году. Это неизбежно приведет к удорожанию конечных устройств.

По данным отраслевых источников, производители персональных компьютеров уже рассматривают возможность повышения цен на премиальные модели на 20–30% для компенсации увеличившихся затрат на комплектующие. Рост цен затрагивает не только настольные ПК, но и ноутбуки: дефицит наблюдается сразу в нескольких сегментах памяти — от DRAM и LPDDR до HBM, используемой в ИИ-ускорителях. Последняя, по оценкам аналитиков, уже подорожала почти вдвое.

На фоне ухудшающейся ситуации крупнейшие игроки рынка — Lenovo, HP и Dell — начали экстренно заключать долгосрочные контракты с ведущими производителями памяти. Компании стремятся зафиксировать объемы поставок и снизить риски перебоев в производстве.

Эксперты отмечают, что стабилизация рынка в ближайшее время маловероятна. По текущим прогнозам, дефицит памяти и связанное с ним ценовое давление сохранятся как минимум до 2027 года, что продолжит влиять на стоимость потребительской электроники и серверных решений.