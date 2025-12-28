В России резко подскочили цены на пиво

Средняя закупочная цена пива объёмом 0,5 литра в российском HoReCa-сегменте в 2025 году выросла почти на 30 процентов — с 279 рублей до 360 рублей по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в исследовании сервиса DocsInBox, пишет ТАСС.

Стоимость бутылки вина объёмом 0,7 литра увеличилась примерно на 12% — с 927 рублей в 2024 году до 1 040 рублей в 2025 году. Водка объёмом 0,75 литра осталась единственной категорией с неизменной закупочной ценой в 643 рубля.

С 1 января 2026 года Минфин России планирует повысить минимальные цены на крепкий алкоголь: отпускная цена водки у производителей вырастет с 287 до 337 рублей за 0,5 литра, оптовая — с 299 до 351 рубля, розничная — с 349 до 409 рублей.

Вино остаётся самым популярным напитком в заведениях. Пиво заняло второе место с ростом закупок до 1,43 миллиона единиц, водка — третье с 477,1 тысячи единиц.