Министр экономики Румынии призвал готовиться к тяжелому 2026 году

Наступающий 2026-й год будет тяжёлым для Румынии. Экономика падает, народ не доверяет власти в условиях кризиса и роста налогов. Об этом заявил министр экономики Иринеу Дарэу, сообщает РИА Новости.

В эфире местного телевидения Дарэу заявил, что не намерен лгать: «следующий год будет по-прежнему тяжелым».

По его мнению, из-за кризиса люди утратили доверие к власти, что осложняет проведение политики. Правительству необходимо найти ресурсы, чтобы улучшить «хотя бы что-то в индивидуальном порядке».

Дарэу попросил людей «довериться этому правительству» и «проявить солидарность», поскольку бремя будет нести не только население. Власти рассчитывают, что к концу 2026 года тяжелый период закончится.

Ранее премьер Румынии Илие Боложан заявил, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составил 9,4% от ВВП, в стране наблюдалась самая высокая инфляция в ЕС. Правительство решило повысить НДС и акцизы, урезать зарплаты и ряд социальных выплат.