Ведущую экономику мира накрыла волна банкротств

С января по ноябрь 2025 года количество корпоративных банкротств в США выросло до максимального за 15 лет значения. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на S&P Global Market Intelligence.

Оказалось, что за 11 месяцев как минимум 717 компаний заявили о несостоятельности. За аналогичный период прошлого года это значение было на 14 процентов меньше. Главными причинами зафиксированной динамики оказались, с одной стороны, высокая инфляция, а с другой — немалые процентные ставки. Еще один негативный фактор — торговая политика действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Активнее прочих банкротились компании промышленного сегмента, которому власти США обещали поддержку. Однако именно данный сектор экономики особенно пострадал от скачка расходов на иностранное сырье и комплектующие. За 11 месяцев банкротами стали 110 промышленных компаний. Исчезло более 70 тысяч рабочих мест.

Экономика США показала самый быстрый рост за два года

В начале декабря сообщалось, что Германии предстоит столкнуться с самым большим количеством корпоративных банкротств с 2014 года. Эксперты полагают, что и в 2026 году ситуация не изменится к лучшему. К концу 2025 года банкротами себя объявят 23,9 тысячи компаний. Это более чем на восемь процентов превысит показатели 2024 года.