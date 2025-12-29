Госмедиа Китая предостерегли от ставок на укрепление юаня
Китайские государственные СМИ предостерегли от излишних ставок на юань, показав, что местные власти недвольны темпами недавнего укрепления валюты, сообщает Bloomberg.
Состоявшийся тренд юаня неустойчив, и участники рынка не должны делать ставки на его продолжение, сообщили в понедельник Shanghai Securities News и China Securities Journal со ссылкой на аналитиков. Юань укрепился более чем на 4% в этом году и на прошлой неделе преодолел уровень 7 юаней за один доллар в оффшорных торгах впервые с сентября 2024 года.
Несколько экспертов также отметили, что компании и финансовые институты должны придерживаться принципа риск-нейтральности и усиливать управление валютными рисками. Начатая отработка материала госсми, может быть началом шагов по сдерживанию дальнейшего укрепления, а значит, юань может показать более волатильную траекторию в 2026 году, пишет агентство.
Хотя давление на укрепление юаня растет, Китай не позволит своей валюте значительно укрепиться, и у чиновников достаточно инструментов для предотвращения этого, считает аналитик Guolian Minsheng Securities Шао Сяна. Колебания останутся нормой для юаня из-за внешних неопределенностей и различий в процентных ставках, заявила China Securities Journal.
Пекин давно стремится предотвратить то, что считает чрезмерными движениями юаня. Народный банк Китая будет поддерживать гибкость, направляя ожидания и защищая от рисков чрезмерных колебаний, говорится в отчете регулятора о финансовой стабильности за 2025 год.