Названо число незаконных финопераций в России в 2025 году

Электронные средства платежей более 800 тысяч физических лиц использовались в 2025 году для проведения незаконных финансовых операций, сообщили в Росфинмониторинге.

«Количество физических лиц, чьи электронные средства платежа использовались в целях осуществления незаконных финансовых операций, за весь 2025 год составило более 800 тысяч», — говорится в сообщении ведомства.

Заинтересованные ведомства продолжат выполнение мер, запланированных в рамках реализации Концепции государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с применением информационно-коммуникационных технологий, отметили в Росфинмониторинге. В числе таких мер названы разработка и внедрение в эксплуатацию Государственной информационной системы «Антифрод», а также внесение поправок в законодательство в рамках пакета законопроектов «Антифрод 2.0».

ГИС «Антифрод» представляет собой платформу для оперативного взаимодействия государственных органов, банков, операторов связи и других организаций в борьбе с кибермошенничеством, позволяя в реальном времени обмениваться данными о попытках мошенничества. В настоящее время она функционирует в пилотном режиме. Полномасштабный запуск системы запланирован на 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что мошенники начали применять новую схему обмана, предлагая «пожизненные дивиденды» россиянам, рожденным до определенного года. Для оформления выплат «консультант» убеждает человека установить несколько мобильных приложений. Под предлогом инвестирования жертву затем вынуждают перевести все свои сбережения на подконтрольный злоумышленникам поддельный брокерский счет. Далее мошенники рекомендуют взять кредит, который также направляется через фейковые платформы в их распоряжение.